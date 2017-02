மீண்டும் மீண்டும் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்... பீதியை கிளப்பும் சசி

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா இன்று மீண்டும் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தை கூட்டவுள்ளார். ஒரு வார இடைவெளியில் சசிகலா கூட்டும் இரண்டாவது எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் இதுவாகும்.

English summary

ADMK general secretary Sasikala conducts MLAs meeting in chennai ADMK head office again today. she is conducting MLAs meeting frequently after she became a general secretary of ADMK party. She may chooses as CM by the ADMK MLAs in this meeting sour