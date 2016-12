சசிகலா போட்டியிடப் போவது எங்கே.. ஆர்.கே.நகரா? தென்மாவட்டமா? காவிரி டெல்டாவா?

அதிமுக பொதுச்செயலராகிவிட்ட சசிகலா அடுத்து முதல்வர் பதவியை குறித்து வைத்துள்ளார். அவர் எந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்பது குறித்த விவாதம் களை கட்டியுள்ளது.

English summary

Sources said that ADMK General Secretary Sasikala is planning to contest from RK Nagar.