எடப்பாடி வென்றதை.. சிறை டிவியில் பார்த்து ரசித்த சசிகலா.. போனிலும் வாழ்த்து!

தமிழக சட்டசபையில் நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சிகளை பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் பார்த்து ரசித்தார் சசிகலா. நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்ற பெற்ற எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு போன் மூலம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Sasikala expressed joy E Palaniswamy won the trust vote during a special session. She congratulated him over the phone and also held discussions with cabinet members in Chennai, sources said.