எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவை வாழ வைத்த ஆண்டிப்பட்டி.. சசிகலாவுக்கு கை கொடுக்குமா?

எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவுக்கு கை கொடுத்த ஆண்டிபட்டி சசிகலாவை தேற வைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கிறது தமிழகம்.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 21:12 [IST]

English summary

Sources said that ADMK General Secretary Sasikala will contest in Andipatti consitutency.