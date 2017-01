திருமங்கலத்தில் போட்டியிட்டாலும் சசிகலா வெல்வாரா? களநிலவரம் இதுதான்

சசிகலா முதல்வராக வேண்டும்; திருமங்கலத்தில் போட்டியிட வேண்டும் என கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன. திருமங்கலம் தொகுதி நிலவரம் தொடர்பான களவிசாரணை இது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, January 2, 2017, 14:35 [IST]

English summary

Tamilnadu Minister RB Udayakumar said that he ready to resign the MLA Post for ADMK General Secretary Sasikala to contest in Thirumangalam constituency