சட்டமன்றம் என்றுக்கூட சொல்ல தெரியாத சசிகலா... மக்கள் கிண்டல்

அதிமுக முதல்வராக ஓபிஎஸ் உடன் போட்டி போட்டுக் கொண்டு இருக்கும் சசிகலாவுக்கு சட்டமன்றம் என்று கூட சொல்ல தெரியவில்லை என மக்கள் கிண்டலடித்து வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala was mentioning legislative assembly in a wrong way in several places. People making fun of this sasikala's pronunciation.