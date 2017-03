ஜெ. நாடித் துடிப்பு குறைய குறைய ஒப்பாரியே வைத்த சசிகலா... ஒரேபோடு போட்ட ராஜேந்திர பாலாஜி

சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற ஜெயலலிதாவின் நாடித்துடிப்பு குறையவதை கண்டதும், அவருடன் இருந்த சசிகலாவின் அழுகை அதிகரித்தது என்று அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

On seeing Jayalalitha's pulse rate going down , Sasikala cried well,says Minister Rajendra Balaji.