முதல் உரைக்காக வீட்டுக்குள் பல முறை ஒத்திகை.. தீயா வேலை செய்த சசி அன்டு கோ!

சசிகலா தனது முதல் உரையாற்றுவதற்கு முன்பு பல கார்டனில் பலமுறை அதற்கான ரிகர்சலை பார்த்துள்ளார். ஜெயலலிதா மறைந்து 30 நாட்கள் ஆவதற்குள் கட்சியை கைப்பற்ற சசி குடும்பத்தினர் செய்த ஜால வேலைகள் குறித்த தகவல்க

English summary

Sasikala was doing many rehearsal in poes garden for her first speech among the ADMK workers. She was practiced in a small mike in front of family members to get rid of stage fear.