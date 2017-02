என்னே ஒரு குரூரம்! ஜெ. உயிருக்கு போராடிய போது சசி தலைமையில் அணிவகுப்பு நடத்திய மன்னார்குடி கோஷ்டி!

ஜெயலலிதா மரணத்தைத் தழுவும் போது கண்ணீர் சிந்தாமல் மகிழ்ச்சியாக சசிகலா தலைமையில் மன்னார்குடி கோஷ்டி அப்பல்லோவிலேயே அணிவகுப்பு நடத்திய தகவல் அதிமுகவினரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 12:23 [IST]

English summary

ADMK Senior leader P.H Pandian claimed that Jayalalithaa’s death was unnatural and Sasikala Natarajan didn’t grieve Jayalalithaa's death.