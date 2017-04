நாளை பேச்சுவார்த்தை.. சசிகலா- தினகரனை கட்சியிலிருந்து நீக்க எடப்பாடி கோஷ்டி கிரீன் சிக்னல்?

நாளை பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக தகவல்கள் வருவதை பார்த்தால் சசிகலா, தினகரனை கட்சியிலிருந்து நீக்குவதற்கு என்ற ஓபிஎஸ் அணியினரின் கோரிக்கையை எடப்பாடி அணியினர் ஏற்றுக் கொண்டதாக தெரிகிறது.

English summary

OPS and Edappadi teams going to do talks tomorrow. Discussion also has Sasikala and Dinakaran will be sacked from the party?