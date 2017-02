அதிமுகவிலிருந்து சசிகலா டிஸ்மிஸ்.. மதுசூதனன் அதிரடி!

அதிமுகவிலிருந்து சசிகலாவை டிஸ்மிஸ் செய்து விட்டதாக மதுசூதன் அறிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, February 10, 2017, 18:41 [IST]

English summary

ADMK presidium chairman Madhusoodanan has declared that Sasikala has been sacked from the party and election will be held soon to elect new General Secretary.