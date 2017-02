அதிமுகவில் இருந்து என்னை நீக்க சசிகலாவுக்கு "ரைட்ஸே" இல்லை... மதுசூதனன் நச்!

அதிமுகவில் இருந்து என்னை நீக்க சசிகலாவுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை என மதுசூதனன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Sasikala does not have power to remove me from ADMK Says Madusoothanan.