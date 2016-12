அம்மாவாகிய சின்னம்மா.. ஜெயலலிதாவின் கார், இருக்கையை பயன்படுத்திய சசிகலா!

சசிகலா ஏறத்தாழ ஜெயலலிதாவை போலவே தன்னை வெளிக்காட்ட விரும்பியது அவரது நடவடிக்கைகள் மூலம் தெரியவருகிறது.

English summary

Sasikala doing all the activities like Jayalalitha, used Jaya's chair to take the charge.