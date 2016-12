வி.என். ஜானகி.. ஜெயலலிதா.. வி.கே. சசிகலா.. 3 பெண் தலைவர்களை உருவாக்கிய அதிமுக

எம்ஜிஆருக்கு பிறக்கு ஜானகி, ஜெயலலிதா, சசிகலா என்று மூன்று பெண் தலைவர்களை அதிமுக உருவாக்கியுள்ளது.

English summary

V.K. Sasikala is the 3rd woman leader of ADMK, after death of MGR.