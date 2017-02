எடப்பாடி வெற்றியை கொண்டாடி தீர்த்த சசி கோஷ்டி! மினி கூவத்துரானது போயஸ் கார்டன்!!

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி வெற்றி பெற்றதை போயஸ் கார்டனில் நேற்று இரவு உற்சாகமாக கொண்டாடியது சசிகலா அணி.

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 11:05 [IST]

English summary

Sources said that ADMK's Sasikala faction yesterday celebrated the Edappadi Palanisamy's victory at Poes Garden.