நரைத்த தலையுடன் ஆவேச ஜெ... பரபர அப்பல்லோ வீடியோக்கள்.. 4 இருக்கிறதாம்-எந்த நிமிடமும் ரிலீஸ்?

நரைத்த தலையுடன் ஜெயலலிதா அப்பல்லோவில் சிகிச்சை பெறும் 4 வீடியோக்களை சசிகலா கோஷ்டி எந்த நேரத்திலும் ரிலீஸ் செய்ய கூடும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 9:30 [IST]

English summary

ADMK sources said that Sasikala faction will release Jayalalithaa's apollo videos very soon.