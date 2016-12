அப்படியே ஜெ.வைக் காப்பி அடிக்கும் சசிகலா.. பச்சைப் புடவையில் வந்து தீர்மான நகலை பெற்றார்!

பொதுச் செயலாளராக சசிகலாவை நியமனம் செய்து நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை, ஜெலலிதாவைப் போல பச்சைப் புடவையில் வந்து சசிகலா பெற்றுக் கொண்டார்.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 13:10 [IST]

Sasikala appointed as a ADMK General Secretary in the general body meeting which is held today in chennai. when that resolution copy was given to sasikala. while getting that resolution she was wearing green color Saree like Jayalalitha. Jayalalitha fallowed green color sentiment when she was alive.