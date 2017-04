ஜெயலலிதா வீட்டிற்குள் செல்ல சசிகலா குடும்பத்தினர் அச்சம்?

ஜெயலலிதா வாழ்ந்து மறைந்த போயஸ் தோட்ட வீட்டிற்குள் சசிகலா குடும்பத்தினர் செல்ல அச்சப்படுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Sources say that family members of Sasikala are hesitating to enter into the house of Jayalalitha at Poes garden.