போயஸில் ஜெ. மயங்கிக் கிடந்ததை தமிழக அரசு அறிக்கையில் சேர்த்தது யார்? பரபர பின்னணி

சென்னை போயஸ் கார்டனில் செப்.22-ல் ஜெயலலிதா மயங்கிக் கிடந்த நிலையில்தான் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை தமிழக அரசு அறிக்கையும் உறுதி செய்திருப்பது சசிகலா குடும்பத்தை கடும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளத

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that Sasikala's relatives shocked over the TamilNadu govt's official statemnet which said that "Jayalalithaa was breathless with low oxygen saturation resulting in drowsiness on Sep. 22".