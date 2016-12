கணவரை கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்த கோரி சசிகலா புஷ்பா ஆட்கொணர்வு மனு

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் இருந்து போலீஸ் அழைத்துச் சென்ற கணவர் லிங்கேஸ்வரனை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தக் கோரி ராஜ்யசபா எம்.பி. சசிகலா புஷ்பா ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

English summary

Rajyasabha mp Sasikala pushpa the wife of Lingeswara Tilagam has approached the Madras high court to direct police to produce her husband before the court.