அதிமுக பொதுச்செயலராக சசிகலா பதவியேற்றார்! உற்சாகத்தை தொலைத்த தொண்டர்கள்!!

அதிமுக பொதுச்செயலராக சசிகலா நடராஜன் இன்று பதவியேற்றார். அதிமுக அலுவலகத்தில் மிக குறைவான எண்ணிக்கையிலே வந்திருந்த தொண்டர்கள் உற்சாகத்தை இழந்தவர்களாக இருந்தனர்.

Chennai: Sasikala Natarajan reaches AIADMK office, will take charge as General secretary of the party shortly pic.twitter.com/Kzy07aEUYR

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 9:34 [IST]

English summary

Sasikala Natarajan will on Saturday formally take charge as general secretary of the ADMK at the party's headquarters in Chennai.