“தியாகத் தாயே! சின்னம்மாவே வருக”.. சசிகலாவை வரவேற்க அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் ஏற்பாடுகள் மும்முரம்!

சசிகலா நாளை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு வர உள்ளதால் அவரை வரவேற்பதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமடைந்துள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

V. K. Sasikala, will take charge as general secretary of AIADMK tomorrow at 11.30 at the party’s head office in Chennai.