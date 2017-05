அய்யோ....எங்களுக்காக அழுது புரள அந்த இருவர் மட்டும்தானா... விரக்தியில் சசிகலா

அதிமுகவில் தங்களை ஒதுக்கி வைக்கும் முடிவுக்கு எதிராக ஒருவர் கூட கூப்பாடு போடவில்லை என்பதில் சசிகலா ரொம்பவே விரக்தியில் இருக்கிறாராம்.

English summary

ADMK sources said that Sasikala was frustrated for none of party leaders not supporting to her family.