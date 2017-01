சசிகலாவின் புதிய காஸ்ட்யூம், மேக்அப் டிசைனர் யார் தெரியுமா?

சசிகலாவின் நடை உடை, பாவனை, தோற்றத்தை அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராவதற்கு முன், பொதுச்செயலாளராவதற்குப் பின் என பிரித்து பார்க்கலாம்.

English summary

After assuming the post of General secretary of the ADMK, Sasikala has totally changed and she is more alert on make ups.