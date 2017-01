காஞ்சி, திருவண்ணாமலை, சமயபுரம் கோவில்களில் கும்பாபிஷேகம் - சசிகலாவிற்கு வரிசை கட்டும் அழைப்பு

தமிழகத்தில் உள்ள மிக முக்கியமாக கோவில்களில் நடைபெற உள்ள கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளுமாறு சசிகலாவை நேரில் சந்தித்து நிர்வாகிகள், சிவாச்சாரியார்கள் சந்தித்து அழைப்பு விடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

ADMK leader Sasikala has been invited by so many temples in the state to inaugurate Kumbabishekagams.