ஆதரவை தக்க வைக்க கவுண்டர்கள், தலித்துகள், வன்னியர்களுக்கு சசி கேபினட்டில் அதிக முக்கியத்துவம்?

முதல்வர் பதவியில் அமர மும்முரமாகிவிட்டார் சசிகலா. அவரது அமைச்சரவையில் அதிருப்தி ஜாதியினருக்கு கூடுதல் இடங்கள் கிடைக்குமாம்.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 9:56 [IST]

English summary

ADMK sources indicated that Sasikala would like give more representation to Gounders, Dalits and Vanniyars, who in spite of a large number of MLAs, have few ministers only.