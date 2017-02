சசிகலா எங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறார், அது உந்துதலை தருகிறது.. சொல்வது ஓ.எஸ்.எம்.. ஆஸம் ஆஸம்!

கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் சசிகலா ஒரு பயிற்சி அளிப்பதாக அமைச்சர் ஓ.எஸ். மணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Sunday, February 12, 2017, 19:17 [IST]

English summary

ADMK Minister OS.Maniyan said to press in Koovathoor that Sasikala gives us a kind of training which is giving Energy to the ADMK MLAs and Ministers.