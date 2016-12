மதசார்பற்ற கட்சியாகவே அதிமுக தொடரும்.. பாஜகவுக்கு ரெட் சிக்னல் போட்ட சசிகலா?

ஜாதி, மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டு அதிமுக செயல்படும் என்று அக்கட்சியின் பொதுச்செயலராக பொறுப்பேற்றுள்ள சசிகலா தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 14:25 [IST]

English summary

Sasikala gives warning to BJP in her speech, says political observers.