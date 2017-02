பல்லைக் கடித்து, ஓங்கி அடித்து, தூசியை தட்டி... ஜெ. நினைவிடத்தால் தாதாவான சசிகலா

சிறைக்கு செல்லும் முன்பாக ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய சசிகலா அவரது நினைவிடத்தில் பல்லைக் கடித்துக்கொண்டு ஓங்கி அடித்து சபதம் செய்தார்.

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 13:59 [IST]

English summary

Before going to prison, Sasikala paid homage at the memorial of Jayalalitha.Before sasikala gnawed her teeth banging vow at Jayalalitha's memorial and knocked off her hands.