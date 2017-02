3வது நாளாக இன்றும் கூவத்தூர் செல்கிறார் சசி.. 6 நாளாக அடைபட்டுள்ளவர்கள் ரிலீஸ் ஆவார்களா?

அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சிறைவைக்கப்பட்டுள்ள கூவத்தூர் கோல்டன் பே ரிசார்ட்டுக்கு மூன்றாவது நாளாக இன்றும் சசிகலா செல்ல உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கூடவே ஊடகத்தினரையும் அழைத்து செல்லப்போகிறாராம் சசிகலா.

English summary

Sasikala to go Golden Bay resort in Kuvathur 3rd day to meet MLAs. Similar meeting was held yesterday as well.