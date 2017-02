2வது நாளாக இன்றும் கூவத்தூர் செல்கிறார் சசிகலா.. போராட்டம் குறித்து முடிவு?

சசிகலா இன்று இரண்டாவது நாளாக கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் உள்ள அதிமுக எம்எல்ஏக்களை சந்திக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Story first published: Sunday, February 12, 2017, 14:34 [IST]

English summary

Sasikala going to meet ADMK MLAs as second time today. She may mae decision to conduct a protest with MLAs.