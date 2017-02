எண்ணிப் பார்த்துட்டேன், சசிகலாவிடம் 89 எம்.எல்.ஏக்கள்தான் உள்ளனர் - இளங்கோவன் தகவல்

சசிகலாவிடம் 89 எம்.எல்.ஏக்கள்தான் உள்ளனர். நான் எண்ணிப் பார்த்து விட்டேன் என்று ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Former TNCC president EVKS Elangovan has said that Saikala group has only 89 MLAs with them.