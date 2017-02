எடப்பாடிக்கு ஆதரவு திரட்ட பள்ளி மாணவர்களை களமிறக்கிய சசி குரூப்.. கூவத்தூரில் சர்ச்சை

எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆதரவு திரட்ட கூவத்தூரில் சசிகலா குரூப் பள்ளி மாணவர்களை களம் இறக்கியுள்ளது.

English summary

Sasikala group using School students to get support for Edappadi palanisamy from public.