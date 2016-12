சசிகலாவால் அதிமுகவை வழி நடத்த முடியும் - ஜெ.அண்ணன் மகன் தீபக் பரபரப்பு பேட்டி

சசிகலாவால் அதிமுகவை வழி நடத்த முடியும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது என தீபக் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 7:44 [IST]

English summary

sasikala has an ability to lead AIADMK, says Jayalalitha's nephew Deepak Jayakumar interview on Thanthi TV.