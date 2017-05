காணொலி காட்சிக்கு கர்நாடக அரசு அனுமதிக்கவிட்டால்.. சசிகலா நேரில் ஆஜராக வேண்டும்... நீதிபதி உத்தரவு

அன்னிய செலாவணி வழக்கில் காணொலி காட்சி மூலம் சசிகலாவை விசாரிக்க கர்நாடக அரசு அனுமதிக்கவில்லை எனில் அவர் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று நீதிபதி நிபந்தனை விதித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala can be inquired by video conferencing on FERA case, but if the Karnataka prison management has not given consent then she will be appeared in-person, orders Egmore court Judge.