பொதுச்செயலாளர் பதவி.. தேர்தல் ஆணைய கெடு நாளையுடன் முடிகிறது.. சசிகலா பதில் எப்போது?

ஓ.பி.எஸ் தரப்பு கொடுத்த, இந்த மனு மீது உரிய பதிலை 28ம் தேதியான நாளைக்குள் அளிக்க சசிகலாவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் கடந்த 17ம் தேதி நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

Story first published: Monday, February 27, 2017, 10:58 [IST]

English summary

AIADMK genral secratary Sasikala has to file reply for the election commission notice about her appointment in the party by tomorrow.