இதுதான் சசி ஸ்டைல்! சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்புக்கே ரிவிட் அடிக்கும் புதிய சீராய்வு மனு!

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் பெங்களூரில் சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் சசிகலா, உச்ச நீதிமன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.

English summary

Convicted in a disproportionate assets case, Sasikala Natarajan has moved the Supreme Court seeking a review.