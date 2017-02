ஆளுநர் ஏன் இன்னும் கூப்பிடலை.. பீதியடைந்த சசிகலா எம்பிக்களுடன் பரபர ஆலோசனை

போயஸ் கார்டனில் சசிகலா தலைமையில் அதிமுக எம்பிக்கள் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Sasikala held meeting with ADMK MPs in Poes garden house. They were discussing that Why the governor is not yet call to form a government in Tamilnadu.