என் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் சசியும் அவரது உறவினர்களும் அடிக்கடி குறுக்கீடு செய்கின்றனர்: தீபா பகீர்

தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் சசிகலாவும் அவரது உறவினர்களும் அடிக்கடி குறுக்கீடு செய்வதாக ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகளான தீபா பகீரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Deepa accuses that Sasikala and her family frequently creating problem in my life. They want to kill me at any cost said deepa.