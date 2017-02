அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களை பேருந்துகளில் சிறை வைத்த மன்னார்குடி கோஷ்டி! செல்போன்கள் பறிப்பு!!

அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களை பேருந்துகளில் சிறை வைத்திருக்கிறது மன்னார்குடி கோஷ்டி. அவர்களது செல்போன்களும் பறிக்கப்பட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala today called a meeting of ADMK MLAs and later herded them in three buses to undisclosed destination in a bid to keep the flock together.