தூபம் போட்ட துண்டு தலைவர்... முதல்வர் பதவி எனக்கே.. நடராஜன் திடீர் அதிரடி

முதல்வர் பதவியில் அமர நடராஜனும் கோதாவில் குதித்துவிட்டார்ர். ஆனால் சசிகலாவோ நானே முதல்வராவேன் என அடம்பிடிக்கிறாராம்.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 11:47 [IST]

English summary

Sources said that ADMK General Secretary Sasikala husban Natarajan also trying to capture the Tamilnadu CM Post.