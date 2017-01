புதிய அமைச்சரவை பட்டியல் தயாரிப்பில் நடராஜன், தினகரன் மும்முரம்... திக் திக் அமைச்சர்கள்!

சசிகலா முதல்வராவது உறுதி என நம்புகின்றனர் மன்னார்குடி தரப்பு. இதனால் புதிய அமைச்சரவை பட்டியல் தயாரிப்பில் படுபிஸியாக இருக்கிறது மன்னார்குடி உறவுகள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that ADMK General Secretary Sasikala husband and her sister Son Dinkaran were busy with the New Cabinet List.