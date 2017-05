திமுகவின் சொந்த பணத்திலா மெட்ரோ திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது? ஸ்டாலின் மீது பாய்ந்த சசியின் கணவர்!

திமுகவின் சொந்த பணத்திலா மெட்ரோ திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது என சசிகலாவின் கணவர் நடராஜன் ஸ்டாலின் மீது பாய்ந்துள்ளார்.

English summary

Sasikala husband Natarajan condemns Stalin on Metro rail plan.Natarajan Asking Stalin was it DMK's own money which is spent for Metro rail.