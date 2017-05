சசிகலா கணவர் நடராஜன் தலைமறைவு? டெல்லி குறிவைத்ததால் தப்பி ஓட்டம்?

சசிகலாவின் கணவர் நடராஜன் தாம் கைது செய்யப்படலாம் என்கிற அச்சத்தில் தப்பி ஓடி தலைமறைவாகிவிட்டாராம்.

English summary

ADMK Sources said that Sasikala husband M.Natarajan going to abscond for the fear of arrest.