ஜெயலலிதாவை முதல்வராக்கியது நான் தான்.. நாங்கள் குடும்ப அரசியல் செய்வோம்: நடராஜன் !

ஜெயலலிதா முதல்வாராக பாடுபட்டது நான்தான். அவருக்கு பாதுகாப்பாக இருந்த நாங்கள் குடும்ப அரசியல் செய்வோம் என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலாவின் கணவர் நடராஜன் கூறியுள்ளார்.

English summary

We are support and security for Jayalalithaa,I fought for this CM Jayalalithaa. Family politics that we will do our family was safe, said Natarajan.