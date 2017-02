10 கார்கள் பின் தொடர பெங்களூர் விரையும் சசிகலா, இளவரசி, சுதாகரன்.. வேலூரைத் தாண்டினர்

10 வாகனங்கள் புடை சூழ சசிகலா, இளவரசி, சுதாகரன் ஆகியோர் பெங்களூர் சென்று கொண்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 13:18 [IST]

English summary

Sasikala and Ilavarasi both are travel in a same car to Bengaluru while Sudhakaran travel alone.