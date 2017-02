தீர்ப்பு பாதகமாக வரும் என்பதால் தான் இரவே கூவத்தூரில் தங்கினாரா சசிகலா?

தீர்ப்பு பாதகமாக வரும் என்பதை முன்கூட்டியே அறிந்துதான் சசிகலா நேற்று இரவே கூவத்தூரில் தங்கினார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 12:36 [IST]

English summary

Sasikala knows supreme court judgement on the asset case. that is why she is staying in the resort in Koovathoor from yesterday.