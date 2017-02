ஜெயலலிதா வாழ்ந்த வேதா நிலையம் நினைவு இல்லமாக மாற்றப்படும்- ஓபிஎஸ்

ஜெயலலிதா வாழ்ந்த போயஸ் தோட்ட இல்லம் நினைவு இல்லமாக மாற்ற தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu chief minister O Panneerselvam said that I never wanted to be CM, they made me CM, then why insult me.