சதிகலாவாக மாறிய சசிகலா... கபடநாடகமாடுகிறார்- ஓபிஎஸ் ஆவேசம்

செயற்கையான குற்றச்சாட்டுக்களை சுமத்தினால் சில தகவல்களை வெளியிடுவேன் என்று சசிகலாவிற்கு ஒ.பன்னீர் செல்வம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். சசிகலா கபட நாடகம் ஆடுவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

We are fully prepared to respond to any allegations which the other camp will level against us says O.Panneerselvam. OPS while reading apology letter by Sasikala to Jayalalithaa.