அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பதவியிலிருந்து சசிகலா ராஜினாமா செய்யவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Is Sasikala going to resign ADMK General Secretary's post? Minister Jayakumar refuses this.